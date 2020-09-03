Поклонники назвали сына Гагариной «копией Губина»

Москва, 3 сентября. Поклонники обратили внимание, что старший сын Полины Гагариной Андрей очень похож на певца Андрея Губина.

Гагарина воспитывает двоих детей. Старший. 12-летний Андрей, родился в первом браке, трехлетняя дочка Мия — во втором. 1 сентября певица проводила сына в школу и выложила фото в своем Instagram, пожелав мальчику успехов в новом учебном году и отметив, как он вырос и окреп за минувшее лето.

«Мой мальчик, уже совсем взрослый и за это лето возмужавший просто невероятно! Пусть на твоем пути встречаются добрые, порядочные, мудрые люди. Узнавай мир и побудь еще хоть немного ребенком, наивным, веселым, беззаботным!» — прокомментировала она свой пост.

Подписчики, словно сговорившись, в один голос стали указывать, что Андрей невероятно похож на своего тезку — Андрея Губина, некогда блиставшего на отечественной поп-сцене. Некоторые поклонники напрямую назвали его «копией Губина».

«Очень похож на Андрея Губина в том же возрасте», — отметила zhe_rom.

«Боже, я увидела Андрея Губина. И подумала, зачем Полина его фото публикует? Пока текст не прочитала. Ну очень похож!» — написала tanya_ber_beautty.

«Губин? Ах вот кто папа!» — пошутил megavoltelectro.

«Хотела написать, что на Андрея Губина поход. Зашла в комментарии, а тут люди так же думают», — добавила barbarisca_ola.

Считается, что старший сын Гагариной родился от актера Петра Кислова. Отцом дочери стал фотограф Дмитрий Исхаков, но и с ним певица рассталась. После развода Исхаков заявил, что едва ли женится еще раз, поскольку не знает почти ни одной пары, которая была бы счастлива вместе.