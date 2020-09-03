Телеведущая Андреева похвасталась фигурой в мини-шортах на отдыхе в Турции

Москва, 3 сентября. Телеведущая Екатерина Андреева вместе с супругом проводит отпуск в Турции. Она опубликовала у себя в Instagram фото, на котором позирует на набережной.

Телеведущая похвасталась перед подписчиками своей фигурой в мини-шортах и сорочке с «небесным» принтом. По словам 58-летней Андреевой, этот снимок сделал ее муж Душан Перович.

«Если встретила своего мужчину и нутром поняла — он, не раздумывай — целься ему прямо в сердце всеми стрелами Амура!» — пишет ведущая в Instagram.

Фанаты пришли в восторг от фотографии Андреевой. Они оставили ей массу комментариев с комплиментами.

«Вы очень красивая пара. Много, много любви вам», — пишет 7nataliiashevchenko. «Мужу повезло. Стрелы попали ему прямо в сердце. Жена — красавица, умница и спортсменка», — комментирует zula701. «Как всегда прекрасна, умна и мудра!» — отметила kurtikovag60. «Екатерина, ты как всегда на высоте, любуюсь тобой», — написала nadezhda31a. «Бац-бац и в точку! Ну, краса Екатерина! И пейзаж подчеркивает эту красоту!» — восхищается pepyzhova.

Недавно Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе. Телеведущая редко рассказывает о своей семье, хотя уже почти 20 лет замужем за бизнесменом Душаном Перовичем. Поэтому редкий совместный снимок произвел настоящий фурор среди подписчиков.