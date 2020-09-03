Супруга экс-участника «Ласкового мая» рассказала о его последних днях жизни

Санкт-Петербург, 3 сентября. Супруга бывшего участника группы «Ласковый май» Александра Прико Елена рассказала, как музыкант боролся с опухолью в последние дни жизни.

В среду продюсер Андрей Разин сообщил о смерти Прико. По его словам, музыкант боролся с раком, однако не смог одолеть тяжелое заболевание.

Супруга музыканта Елена сообщила KP.RU, что Прико скончался в реанимации, куда его перевели в минувшую субботу.

Изначально тяжелобольного артиста госпитализировали с подозрением на вирусную пневмонию в Покровскую больницу в конце июля. Когда тесты не подтвердили коронавирус, врачи решили сделать ему полное обследование.

«В итоге поставили диагноз — злокачественная опухоль. В больнице выкачали ему жидкость из легких, а уже 8 августа отпустили. Дома Саша стал снова задыхаться, 17 августа его на скорой увезли в больницу № 26», — рассказала Елена.

По словам Елены, Александру все никак не могли сделать гистологию, чтобы определить, какое именно онкологическое заболевание его мучает. Из-за этого было упущено драгоценное время.

По словам Разина, Прико был клавишником в первом составе «Ласкового мая». После ссоры музыкантов из-за названия группы Прико и еще несколько участников покинули группы и создали свою, группа получила название «Мама». Однако новая группа просуществовала недолго и вскоре распалась. Прико переехал в Москву, а затем в Петербург, где создал семью.