Невролог развеял миф об опасности «кукурузной» Луны

Москва, 3 сентября. Начиная со среды жители страны могут наблюдать в небе так называемую «кукурузную» Луну. Многие люди, которые чувствительных к сменам фаз планеты, беспокоятся о негативном самочувствии. Однако это напрасно, пояснил врач-невролог Кирилл Скоробогатых.

Данное полнолуние называется «кукурузным» из-за приметы коренных американцев. Индейцы считали, что кукуруза поспевает незадолго до полнолуния. В результате вскоре за данным явлением закрепилось название.

Врач,член Международного общества по изучению головной боли призвал не обращать внимания на положение спутника Земли, ведь оно никак не влияет на самочувствие.

«Научных и медицинских подтверждений того, что погода и наше самочувствие как-то связаны, просто нет. Действительно, бывает так, что во время ливня или того же полнолуния разболелась голова, но с чего вы взяли, что это не совпадение?» — сказал он.

Врач посоветовал людям, которые часто испытывают головные боли, вести соответствующий дневник. Он позволит установить причинно-следственную связь и выяснить, является ли это разовой болью или систематической мигренью, сообщает Ридус.

Напомним, ранее NASA сообщило, что астероид 2011 ES4 пролетит 1 сентября рядом с Землей на расстоянии в 120 тысяч километров. Космический объект естественного происхождения размером с многоэтажный дом приблизится к нашей планете на расстояние, в три раза меньшее, чем от Земли до Луны. Астероид был обнаружен в марте 2011 года.