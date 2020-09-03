Азаров заявил о деградации украинской нации из-за запрета русского языка

Киев, 3 сентября. Экс-премьер Украины Николай Азаров потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского изменить языковую политику в стране. Он убежден, что запрет русского языка ведет к деградации нации.

По мнению политика, запрет русского языка на Украине означает нанесение колоссального ущерба стране и будущим поколениям. Азаров на своей странице в социальной сети Facebook подробно рассказал о последствиях языковой политики, которая активно продвигается на Украине.

«Любить свою страну, быть ее патриотом вовсе не означает носить вышиванку, и разговаривать на «суржике», и орать где надо и где не надо «Слава Украине». Результаты этого «показного патриотизма» мы все видим за последние шесть лет: разрушенная страна, экономика, нищие граждане», — пояснил бывший украинский премьер-министр.

Он подчеркнул, что настоящий патриотизм — понимание и умение отстаивать фундаментальные интересы народа как внутри страны, так и за ее пределами, а также мобилизация всех сил и усилий для процветания государства.

Азаров осудил Зеленского и других украинских чиновников, которые сделали низшим сортом в своей стране миллионы детей, для которых русский родной язык.

Напомним, все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом школы для других нацменьшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут в течение трех лет вести обучение на своих языках.