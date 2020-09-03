Инспекторам ДПС пришлось бежать за своим авто на Урале, опубликовано видео

Екатеринбург, 3 сентября. Инспекторам ДПС из Свердловской области пришлось догонять свой автомобиль, который самостоятельно тронулся с места и начал набирать скорость. Курьезные кадры с видеорегистратора опубликовал «РЕН ТВ».

Инцидент произошел 1 сентября в уральском городе Реж. Патрульный автомобиль приехал на место ДТП. Один из инспекторов вышел, и видимо забыл поставить машину на ручник. Авто тронулось с места и полицейским пришлось применить свои спринтерские умения, чтобы его догнать.

В итоге автомобиль снес дорожный знак и остановился. В результате инцидента пострадавших нет.

«Представитель МВД ненадолго отвлекся при исполнении служебных обязанностей, в результате чего и произошло то, что видно на видеоролике. Такое может случиться в результате усталости или невнимательности с любым водителем», — комментируют ситуацию в ГУ МВД по Свердловской области.

По факту инцидента начата служебная проверка.

Ранее каскадер сорвался в прыжке через горящее кольцо во время представления в Каменске-Уральском. На опубликованных кадрах видно, как каскадер едет на крыше автомобиля. Он прыгает в горящее кольцо, после чего срывается с машины и падает на землю. Отмечается, что мужчина не получил серьезных повреждений и шоу было продолжено.