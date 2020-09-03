Названы дата и место прощания с актрисой Печерниковой

Москва, 3 сентября. В пятницу в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации состоится прощание с заслуженной актрисой РФ Ириной Печерниковой. Об этом сообщили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.

«Прощание пройдет в пятницу в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Оно будет закрытым, смогут присутствовать только родственники», — пояснили представители организации.

После церемонии актриса будет кремирована. Ее прах будет захоронен на Ваганьковском кладбище, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее подруга актрисы Нина Гевард, бывшая с ней в последние минуты жизни, рассказала о шокирующих подробностях смерти актрисы. Печерникова скончалась 1 сентября в Москве в возрасте 74 лет. По словам Гевард, актриса умерла во время чтения книги.

Наибольшую известность Ирине Печерниковой принесла главная роль в фильме «Доживем до понедельника». Однако в кино она дебютировала в 1967 году в фильме-опере «Каменный гость».