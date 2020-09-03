Херд попытается обанкротить Деппа новым иском

Лос-Анджелес, 3 сентября. Американская актриса Эмбер Херд обвинила своего экс-супруга Джонна Деппа в том, что он организовал травлю в ее отношении в соцсетях.

По заявлению актрисы, голливудский актер использовал интернет-троллей и фейковые страницы, чтобы испортить ее репутацию и разрушить ей жизнь, передает РЕН ТВ. Херд уверена, что именно Депп является инициатором создания двух петиций, в которых содержится требование отстранения актрисы от съемок в блокбастере «Аквамен». Кроме того, заявила актриса, компания L'Oreal прекратила с ней сотрудничество из-за травли.

Артистка подала в суд документы, в которых требует отклонить «несерьезный иск» Деппа против нее и взыскать с него вдвое большую сумму компенсации ущерба, чем хотел от ее бывший супруг.

«Этот поток ложных и клеветнических обвинений против мисс Херд является попыткой разрушить ее жизнь и карьеру просто потому, что она стала жертвой домашнего насилия и абьюзивного поведения со стороны мистера Деппа и нашла в себе смелость заявить об этом и положить этому конец», — говорится в документах.

Громкий скандал разразился после того, как Херд обвинила Деппа, за которым она была замужем с 2015 по 2017 годы, в «трехдневных мучениях с физическим насилием», по ее словам, имевших место в 2016 году, передавал RT. Она утверждает, что он избивал ее; кроме того, Херд заявила, что Депп в тот момент принимал наркотики и много пил.

Сам Депп отрицает обвинения в свой адрес. За актера заступились его бывшие возлюбленные Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Сам Депп ранее подал иск против британского таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал бывшую жену, актрису Эмбер Херд.