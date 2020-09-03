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В США высказались за остановку СП-2 из-за ситуации с Навальным

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В США высказались за остановку СП-2 из-за ситуации с Навальным

Вашингтон, 3 сентября. Американский сенатор Том Коттон призвал остановить строительство «Северного потока — 2» в ответ на сообщения о якобы отравлении блогера Алексея Навального.

Политик оставил запись в своем блоге в Twitter, ретвитнув сообщение одного из СМИ об объявленных в Германии выводах немецких врачей.

«Остановите трубопровод «Северный поток — 2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал Коттон.

Он является одним из трех сенаторов, которые напрямую направили письмо с угрозами немецкой компании Sassnitz GmbH, участвующей в достраивании газопровода. Американские законодатели пригрозили ей «финансовым разрушением».

В США высказались за остановку СП-2 из-за ситуации с Навальным

Политолог Сергей Маркелов ранее предположил, что озвученные в Германии заявления об «отравлении» основателя ФБК (признан иноагентом) связаны со строительством «Северного потока — 2». По его словам, клиника, где лечится Навальный, находится «под политическим давлением».

Навальный был экстренно доставлен в больницу Омска после того, как ему стало плохо на борту самолета рейса Томск — Москва. Родственники и соратники «активиста» настаивали на том, чтобы мужчину перевезли на лечение в Германию.

Специалисты лаборатории бундесвера ранее заявили, что Навальный якобы был отравлен веществом группы «Новичок». Разработчик «Новичка» Леонид Ринк указал, что симптомы «отравления» Навального абсолютно не похожи на применение этого вещества.

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