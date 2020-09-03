Украинский депутат раскритиковал Зеленского и призвал распустить Раду

Киев, 3 сентября. Текущий созыв Верховной рады должен быть распущен, потому что он принимает законопроекты, за которые нельзя голосовать. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-заместитель генпрокурора Украины и действующий депутат Рады от «Оппозиционного блока — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

«Этот парламент, его «монобольшинство» — позор украинской политики. Они проголосовали все, что голосовать было нельзя. И мы предполагаем, что они и дальше продолжат такие же позорные голосования», — заявил Кузьмин.

По его мнению, в стране должны быть проведены новые парламентские и президентские выборы, чтобы эта власть «была полностью перезагружена». Также Кузьмин напомнил, что Зеленский так и не исполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

«Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе, снизить тарифы, прекратить насильственную украинизацию, изменить языковой закон, привести к власти новую профессиональную команду, много еще чего наобещал и обманул», — отмечает парламентарий.

Как говорит Кузьмин, Зеленский во время выборов намеренно обманывал избирателей, используя риторику ОПЗЖ, а после избрания подхватил политику Петра Порошенко.

«Он стал продолжателем политики экс-президента Порошенко, превратившись в Порошенко-2», – резюмировал Ренат Кузьмин.

Ранее Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады не расслабляться и напомнил о возможности роспуска парламента. По его словам, это может произойти в случае низкого уровня эффективности работы Рады. Год назад Зеленский предупреждал депутатов, что дает новому созыву один год, чтобы доказать свою эффективность, подчеркнув, что распускать парламент «не так уж страшно».