Захарова указала на спланированность реакции Запада на ситуацию с Навальным

Москва, 3 сентября. Заявления западных политиков, связанные с ситуацией вокруг Навального, могли быть спланированы заранее. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тут же все побежали к микрофонам и как будто заранее репетировали, как будто вот эта информационная кампания заранее была подготовлена, и оставалось просто нажать кнопку для того, чтобы полетели по всему миру эти заявления, которые будут перепечатываться, тиражироваться», — заявила она в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Она также отметила, что, возможно, где-то уже расписаны меры, которыми планируется «пугать» Россию. Также Захарова обратила внимание, что Москва по-прежнему не получила от немецкой стороны никакой информации о исследованиях, которых проводили врачи Навального в Шарите.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, там блогера госпитализировали. Медики на протяжении почти двух суток спасали блогеру жизнь. Однако родственники Навального настояли на том, чтобы его перевезли в Германию.

В среду врачи Шарите заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из семейства «Новичок». Вскоре их слова были опровергнуты рядом экспертов. Так, например, химик Дмитрий Гладышев объяснил, что для профессионального обсуждения «отравления» необходимо назвать конкретное вещество.