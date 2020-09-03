Швеция испугалась кораблей РФ на Балтике и усилила боевую готовность армии

Стокгольм, 3 сентября. Учения российских военных в Балтийском море заставили Швецию привести армию в боевую готовность, пишет Berlingske.

Шведские вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, а на остров Готланд, который долгое время был без военного контингента, перенаправили большое количество боевой техники.

«Много лет Готланд оставался фактически беззащитным, пока в прошлом году шведские политики не решили восстановить военное присутствие на острове, разместив там танки и сухопутные войска», — говорится в статье.

Как отметили журналисты, Россия и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, испугавшись в том числе российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, решил усилить свои позиции.

Начальник оперативного управления ВС Швеции вице-адмирал Ян Тернквист заявил, что шведские власти и военные оказались в «острой ситуации», когда они вынуждены реагировать на «реальную угрозу». При этом он не считает риск реального нападения высоким. Как отметили в статье, шведы повысили боевую готовность, чтобы страну «нельзя было застать врасплох».