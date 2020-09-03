Вассерман рассказал о наказании для военных преступников ВСУ в Донбассе

Москва, 2 сентября. Суд над военными преступниками Украины и конкретно ВСУ обязательно состоится, террористы обязаны понести наказание за геноцид, заявил публицист Анатолий Вассерман.

Ранее редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко обратил внимание на многочисленные факты преступлений, которые совершают в Донбассе военнослужащие ВСУ и бойцы националистических батальонов. По его словам, в действиях силовиков ВСУ усматриваются: геноцид, организация убийств, применение запрещенных средств и методов ведения войны. Портал опубликовал шаблон обращения в Следственный комитет РФ с призывом к властям РФ преследовать военных преступников, устроивших геноцид русскоязычного населения в Донбассе.

Вассерман в беседе с «ПолитНавигатором» подчеркнул, что виновные в убийстве тысяч людей в Донбассе террористы должны понести наказание.

«Игорь Коломойский и его подельник вроде мэра Днепропетровска Бориса Филатова неоднократно хвастались тем, как в первые же дни после госпереворота в Киеве, они схватили, убили и зарыли в землю несколько сотен активистов Днепропетровской области, выступавших против переворота. Это же было проделано в Харьковской и Запорожской областях. Понести наказание должны не только бойцы ВСУ и нацбатов, но и такие люди», — подчеркнул он.

Вассерман выразил уверенность, что все военные преступники понесут наказание. При этом, по его словам, присяжными на военных судах должны выступать не только люди из Донбасса, Москвы или Одессы, но представители городов, «где захватившие власть в Киеве устраивали геноцид».

Гражданская война на Украине началась в 2014 года, после развертывания властями Украины военной кампании против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в начале 2014 года.