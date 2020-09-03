В Одессе на День города выступил сирота, которого затравили за «Смуглянку»

Одесса, 3 сентября. Двенадцатилетний сирота Максим Ткачук, которого ранее не допустили участвовать в отборе «Детского Евровидения» от Украины, выступил в Одессе в честь Дня города. Мальчик исполнил ту самую «Смуглянку», из-за которой на него ополчились украинские националисты.

На опубликованных Kp.ua кадрах видно, как Максим Ткачук исполняет советскую песню на большой сцене, а за его спиной идет видеоряд из фильма «В бой идут одни старики». При этом одесситы аплодируют и активно поддерживают юного исполнителя.

Напомним, весной этого уроженец Волыни Максим Ткачук исполнил «Смуглянку» и победил в музыкальном конкурсе Stars of the Albion в Великобритании. После этого украинские националисты развернули травлю ребенка в социальных сетях. Радикалы называли Максимом «пропагандистом русского мира», а его учителей обозвали «сволочами» и «предателями».

Украинский телеканал «Наш» даже запустил флешмоб с призывом петь «Смуглянку» в поддержку Максима Ткачука, однако позже Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не допустила Ткачука к участию в отборе для участия в «Детском Евровидении-2020». В НОТУ мотивировали отказ тем, что одним из партнеров британского музыкального конкурса было Россотрудничество.