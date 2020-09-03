В Сети появилось видео тайного совещания Пашаева и Ефремова

Москва, 3 сентября. Секретное видео, на котором запечатлена одна из встреч Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, и его адвоката Эльмана Пашаева появилось в Сети. В кадре актер и юрист обсуждают уголовное дело. Видео было тайно снято на кухне артиста.

Фрагмент в среду опубликовал телеканал НТВ. На нем виден расстроенный Ефремов, который спорит со своим адвокатом и отказывается сотрудничать.

«Уже мне дышать нечем, вы меня не топите — вы меня душите», — заявляет на видео Михаил Ефремов.

Из опубликованного ролика контекст диалога актера и юриста точно неизвестен. Однако телеканал сообщил, что вскоре покажет полноценный вариант видеозаписи.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы произошла смертельная авария с участием Ефремова. Пьяный актер находился за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee и допустил на большой скорости выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель последнего от полученных травм скончался в больнице. Артисту за вождение с множественными нарушениями и гибель человека грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее эксперт ГУ столичного МВД Алексей Глушенков объяснил, что следы эпителия и крови актера Михаила Ефремова нашли на водительской подушке безопасности его внедорожника. Это в очередной раз доказывает, что артист в момент ДТП находился за рулем и должен понести справедливое наказание.