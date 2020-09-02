Nvidia представила видеокарту за 137 тысяч рублей

Москва, 2 сентября. Американская компания Nvidia представила серию игровых видеокарт. Самая дорогая система стоит более 130 тысяч рублей.

Серия графических адаптеров представлена тремя моделями — TX 3070, 3080 и RTX 3090. Графические устройства разработаны на основе архитектуры нового поколения Ampere.

Флагманская 3090 имеет 24 гигабайтами видеопамяти GDDR6X. Этот вид видеокарты позволяет выводить изображение в разрешение 8К с частотой 60 кадров в секунду.

За самую дорогую видеокарту придется заплатить 137 тысяч рублей. Карты с меньшей мощностью будут стоить 45 500 рублей и 63 500 рублей.