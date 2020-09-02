Лидер Приднестровья выразил признательность военным РФ за мир на Днестре

Кишинев, 2 сентября. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил ключевую роль российских военных в поддержании мира на Днестре.

В интервью телеканалу «Россия-24» Красносельский прокомментировал призывы некоторых молдавских политиков заменить миротворцев на миссию гражданских наблюдателей.

«Можно ли гарантировать на сегодняшний день мир на Днестре без миротворцев? Я скажу: нет», — ответил политик.

Он напомнил, что два месяца назад во время акции протеста участников приднестровского конфликта в Кишиневе были озвучены призывы к силовому решению этого вопроса. Красносельский подчеркнул, что никто не сможет дать гарантии, что эти люди не возьмут оружие в руки.

Протестные акции организовал Национальный совет ветеранов войны, который потребовал отставки правительства после того, как власти закрыли на время пандемии COVID-19 границы Приднестровья для иностранцев, а также для жителей Молдавии. В

Приднестровье объявило о независимости 25 августа 1991 года. Жители левобережных районов Молдавии выступили против политики официального Кишинева, взявшего курс на присоединение к Румынии, после чего начался вооруженный конфликт, урегулированный благодаря миротворческой помощи России. Договоренность о признании независимости Приднестровья так и не была достигнута с властями Молдавии.