В Волгограде кондуктора избили из-за требования надеть маску

Волгоград, 2 сентября. Кондуктор волгоградского троллейбуса стала жертвой избиения после замечания в адрес пассажирки отсутствия медицинской маски. Согласно второй версии, сотрудница Метроэлектротранса сама атаковала женщину, передает «Ридус».

Инцидент произошел 30 августа. Брат пассажирки утверждает, что женщина была в маске, однако она не прикрывала нос. Между ней и кондуктором началась словесная перепалка.

«Кондуктор начала оскорблять сестру, а затем стала кидаться на нее. Сестра пыталась отбиться. Но кондуктор ее прижала, била руками, а потом ударила по голове кассовым аппаратом. У сестры было сильное рассечение, она потеряла много крови», — говорит родственник женщины.

Однако в МУП «Метроэлектротранс» рассказывают другую версию инцидента. Там говорят, что брат пассажирки ногами избил кондуктора.

«Сейчас кондуктор находится на больничном под наблюдением врачей, ей предстоит длительное лечение», — приводит комментарий Метроэлектротранса Волгограда «Ридус».

Медики подтвердили, что у пострадавшей диагностированы ряд травм: сотрясение мозга, перелом двух ребер, закрытая черепно-мозговая травма, вывих пальца руки, травмы головы, туловища, конечностей.

Схожий инцидент ранее произошел в Новокузнецке. Кондуктор и пожилая пассажирка подрались из-за медицинской маски. Женщина отказывалась надевать средство защиты, ссылаясь на астму. Кондуктор разозлился и подставил пассажирке подножку. В результате завязалась драка.