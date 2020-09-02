Химик объяснил невозможность отравления Навального «Новичком»

Москва, 2 сентября. Блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен «Новичком», поскольку данное вещество состоит из множества компонентов и становится готовым к использованию исключительно после взрыва. Кроме того, об обратном говорит и клиническая картина. К такому выводу пришел доктор химических наук Леонид Ринк.

Своим мнением специалист поделился в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьев Live». По мнению ученого, предположение немецких врачей смешно, поскольку «Новичок» возможно применять для ликвидации целой воинской части. Человек же был бы уничтожен в течение нескольких секунд, считает химик.

Кроме того, при поражении «Новичком» наблюдается резкое сужение зрачков, судороги, а вскоре наступает смерть. У блогера же аналогичная симптоматика отсутствовала. По мнению Ринка, сценарий отравления, при котором пациента спасали в течение нескольких недель, невозможен. В то же время симптомы Навального прямо указывают на панкреатит.

В связи с этим специалист пришел к мнению, что использование данного отравляющего вещества было бы нецелесообразно и невозможно. Однако существуют вещества схожего типа, которые также есть в распоряжении немцев, американцев, англичан и иных стран. Химик предполагает, что следы так называемого «Новичка» могли попасть в организм Навального при лечении.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявлял, что Алексей Навальный стал жертвой не «Новичка», а политических интересов Запада. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что немецкая сторона не предоставила Москве ни одного материала по ситуации с пациентом.