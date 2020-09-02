Стала известна судьба «Ворониных» после смерти Клюева

Москва, 2 сентября. Смерть народного артиста Бориса Клюева шокировала его коллег по сериалу «Воронины». О будущем популярного ситкома пока не готовы думать создатели проекта, рассказал генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Он отметил, что Клюев стал для коллег родным человеком. Народного артиста на площадке даже называли по-родственному — «папа». Для всех участников «Ворониных» Клюев был настоящей опорой и никогда не отказывал в помощи, если она требовалась.

«На нем [Клюеве] вообще все держалось, это мое мнение. Нам будет его очень сильно не хватать», — сказал гендиректор «СТС Медиа» в интервью «Пятому каналу».

По его словам, «Воронины» пользовались большим успехом, поэтому мыслей о закрытии проекта не было. У руководства было в планах продлить сериал как минимум на два сезона. Как оказалось, важные переговоры о продлении контрактов шли как раз в тот день, когда стало известно о смерти звезды.

«Конечно мы думали о продолжении, были планы, но сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом», — сказал Муругов.

Он добавил, что коллеги Клюева знали о тяжелой болезни артиста. Несмотря на сложные периоды, звезда сцены находил силы выйти на площадку и блестяще сыграть роль.

Борис Клюев умер в возрасте 76 лет 1 сентября. Причиной смерти стала онкология — с 2018 года Клюев боролся с раком легких.