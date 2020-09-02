В России предложили выплатить пенсионерам сразу по 75 тысяч рублей

Москва, 2 сентября. Пенсионеры в РФ должны получить единовременную выплату размером в 75 тысяч рублей. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

По словам специалиста, поводом для этого станет то, что в ближайшее время реальный размер пенсий в стране может перестать увеличиваться. Эксперт считает, что после 2022 года размер индексации не будет превышать инфляцию, а прибавка может составить около 0,6%. Таким образом размер средней пенсии в 2022 году повысится на 75 рублей, увеличившись до 14 980 рублей.

Для решения данной проблемы экономист предлагает выплатить каждому пенсионеру по 75 тысяч рублей. Исходя из расчетов, что в России проживает порядка 45 млн пенсионеров, расходы на такую выплату уменьшат размер международных резервов до 600 млрд рублей. Об этом сообщает Primpress.

Ранее стало известно, кто из пенсионеров в этом году не получит прибавку в размере 5,6 тысяч рублей. Она будет положена получателям страховой пенсии, достигшим возраста 80 лет. Для ее оформления не нужно обращаться в Пенсионный фонд и писать заявление, перерасчет будет произведен автоматически. Пенсионеры, не достигшие 80-летия, не получат эту прибавку.