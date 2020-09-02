Немецкая оппозиция требует остановить постройку СП-2 из-за Навального

Берлин, 2 сентября. Немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт из оппозиционной партии «Союз 90 / Зеленые» призвала прервать постройку газопровода «Северный поток — 2» из-за якобы отравления Алексея Навального, сообщает издание RTL.

«Северный поток — 2» — это не то, что мы можем далее реализовывать вместе с Россией», — заявила Катрин Геринг-Эккардт.

Ранее политолог Сергей Маркелов отмечал, что заявления немецких политиков о якобы отравлении Навального связаны со строительством «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что ситуация с оппозиционным блогером очень выгодна западным СМИ.

Военный эксперт Александр Перенджиев заявлял, что Алексей Навальный стал жертвой не «Новичка», а политических интересов Запада. Он отметил, что в ситуации с блогером чувствуется работа американских и британских спецслужб, которые работают с парламентариями ФРГ. По мнению Перенджиева, Навальный не мог быть отравлен «Новичком», так как это очень сильное вещество, которое невозможно применить точечно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что немецкая сторона не предоставила Москве ни одного материала по ситуации с Навальным.

Напомним, состояние Алексея Навального ухудшилось во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где местные медики на протяжении 44 часов спасали блогеру жизнь. Омские специалисты не выявили в крови Навального следов отравляющих веществ. Выводы медиков позже подтвердили криминалисты.

Позже Навального поместили в берлинскую клинику «Шарите». По мнению экспертов, его «отравление» проходит по сценарию западных государств и является частью его побега. Они отмечают, что к госпитализации оппозиционера могут быть причастны его западные спонсоры.