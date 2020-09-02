Пугачева не стала оценивать школьный образ подросшей внучки

Москва, 2 сентября. Популярная певица Кристина Орбакайте опубликовала фотографию дочери Клавдии, которая в этом году пошла уже в третий класс. Ни знаменитая бабушка Алла Пугачева, ни ее супруг Максим Галкин публично не поздравили подросшую девочку с Днем знаний.

Орбакайте поделилась снимком дочери в Instagram. Девочка в стильной форме — белой рубашке и черной юбке — лучезарно улыбается, держа в руках рюкзак. Судя по всему, знаменитость запечатлела дочь перед школой.

Восторженные комментарии под публикацией оставили многие пользователи. Восхитился дочерью поп-исполнительницы король эстрады Филипп Киркоров.

«Ну какая она красотка», — написал артист.

Но ни Пугачева, ни Галкин не поздравили в комментариях дочь Орбакайте с Днем знаний, обратило внимание издание «7дней.ру».

Впрочем, у Аллы Борисовны была уважительная причина. Накануне семейная пара проводила своих детей — Гарри и Лизу — в первый класс. Дети звездной пары будут учиться в престижной частной школе в Подмосковье.

На школьном торжестве была вся семья. Провожая Гарри и Лизу в первый класс, любимица публики не смогла сдержать слез — снимал видео торжества супруг популярной певицы. Позднее Галкин выложил все кадры с школьной линейки в свой аккаунт в социальных сетях.