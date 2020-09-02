Российским родителям рассказали, как распознать в ребенке жертву буллинга

Москва, 2 сентября. Отказ ходить в школу является первым признаком буллинга. Основными рекомендациями по данной теме поделилась психолог Ирина Похомова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам психолога, буллинг — это не новая ситуация, так как ранее это называлось травлей. Чтобы распознать, что ребенок в новом коллективе стал жертвой, родителям акцентировать внимание на поведении ребенка. Например, ярким признаком становится отказ ходить в школу без каких-либо причин.

Вторым признаком, по словам Похомовой, являются плохие оценки в школе. Если ребенок начал хуже учиться, а также у него резкие перепады в настроении — следует обратить на это внимание. Также психолог отметила, что встречаться могут несколько видов буллинга. При физическом у ребенка могут появляться каки-либо ссадины или травмы.

В случаях, если ребенок стал жертвой буллинга, специалист рекомендует провести беседу с ним. Однако если он не идет на контакт, то можно посмотреть вместе с ребенком фильм про травлю в коллективах. Также со школьника нужно снять чувство вины, которое неизбежно возникает у жертвы.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила, что президентский законопроект о патриотическом воспитании может помочь педагогам и родителям в борьбе с буллингом в школах. Совет Федерации одобрил закон о патриотическом воспитании. Согласно документу, воспитание теперь становится составной частью образовательных программ всей системы образования в России.