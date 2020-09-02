В США заявили о «нападках» РФ на психику кандидата Байдена

Вашингтон, 2 сентября. В США власти решили не распространять документ разведки, авторы которого предупреждают местные власти о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты США Джо Байдена.

7 июля в министерство внутренней безопасности США поступил документ под названием «Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов США, чтобы повлиять на выборы 2020 года». Предполагалось, что он будет распространяться среди правоохранителей, однако дальнейшего распространения он не получил.

Как сообщает телеканал ABC News, отправку документа приостановил один из чиновников, который посоветовал обсудить его с исполняющим обязанности министра внутренней безопасности США Чедом Вулфом.

В документе утверждается, что якобы «зловредные российские акторы» будут клеветать на кандидатов в президенты США через «заявления об их слабом психическом и физическом здоровье». При этом основное внимание авторы акцентируют на состоянии Джо Байдена. В качестве аргумента приводится ситуация с якобы российским прокси-сайте, который писал о возможной деменции Байдена.

По данным журналистов, документ был отклонен из-за того, что он не соответствует стандартам министерства.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что в перед выборами в Штатах началась очередная волна «охоты на ведьм». Кампания преследует две цели ― помешать Дональду Трампу пойти на второй срок, а также отвлечь американцев от внутренних проблем, создав «внешнюю угрозу».