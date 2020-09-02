Назван идеальный способ есть картофель фри из «Макдоналдса»

Москва, 2 сентября. Интернет-пользователям показали идеальный способ есть картофель фри, приготовленный в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

На странице Today Years old в микроблоге Twitter появилась запись с идеальным способом есть картофель фри. Авторы публикации утверждают, что многие любители фастфуда не умеют есть картофель фри из «Макдоналдса».

«Вы знали, что удлиненный край на коробке с картофелем фри сделан не просто так?» — спросили администраторы аккаунта.

Они считают, что самый удобный способ есть одно из популярных блюд «Мака» — отогнуть край картонной упаковки с картофелем и добавить туда немного соуса.

Пользователи социальной сети были поражены, узнав о таком лайфхаке. Запись собрала множество лайков и восторженных комментариев.

При этом некоторые комментаторы признались, что знали об этом способе и раньше. Другие же высказались, что при неосторожном вскрытии соуса можно запачкать одежду.

Ранее популярный австралийский повар Роб Никсон поделился рецептом приготовления идеального картофеля фри, как в «Макдоналдс». По его словам, для того, чтобы приготовить блюдо, как в «Маке», нужны три картофелины, кукурузный сироп, масло канолы, соль и вода.