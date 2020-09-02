Медики Антальи бьют тревогу из-за нехватки мест для пациентов с COVID-19

Анкара, 2 сентября. В турецкой Анталье растет число инфицированных коронавирусом, несмотря на включение курорта в список «безопасных районов» министром туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Об этом сообщает турецкое издание Duvar. Как отмечается в публикации, отделения интенсивной терапии в больницах Антальи уже почти переполнены.

По словам главы Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин, турецкие власти скрывают настоящую статистику по заболеваемости COVID-19 и пытаются представить ситуацию в выгодном свете.

«Ради оживления экономики самоотверженность работников здравоохранения, наших соотечественников, похоже, оказалась никому не нужна», — отмечает Шахин.

Как подчеркивает медик, основной причиной всплеска заболеваемости стал туризм.

«За последние два месяца в Анталью прибыло около 1 млн туристов. Под влиянием праздника (Курбан-байрам. — Прим. ФАН) активизировался внутренний туризм. <…> В Анталье сейчас в среднем выявляется 300-400 новых случаев в день», — комментирует глава Медицинской палаты курортного города.

Оказалось, что трех больниц в Анталье недостаточно, чтобы справиться с ростом числа заболевших. Городским властям приходится открывать новые инфекционные отделения в частных медицинских заведениях.

«На данный момент в реанимации еще есть немного мест, однако заполненность вот-вот достигнет рискованного уровня. Это пугает нас», — говорит медик.

Нурсель Шахин отмечает, что инфицированных туристов помещают на карантин в отелях, что создает риски заражения для персонала. Также фиксируется рост заболеваемости среди медиков и учителей.

«Сейчас мы наблюдаем политику, при которой отсутствует прозрачность, скрываются данные и ситуации пытаются придать более позитивный окрас. Это, безусловно, несет в себе негативные последствия для здоровья общества, и мы за это расплачиваемся», — резюмировала главы Медицинской палаты Антальи.

Напомним, во многих турецких городах начала обостряться ситуация с распространением коронавируса. Анталья временно лишилась своего мэра — он был вынужден отправиться на карантин из-за заражения COVID-19. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание по ужесточению ограничительных мер в стране.