Ученые рассказали, чем опасна широкая талия для мужчин

Москва, 2 сентября. Жир на животе у мужчин является опасным, поскольку повышает шансы умереть от онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, изучив более 200 тысяч пациентов.

Специалисты считают, что мужчины с талией 40 дюймов (более 100 сантиметров) имеют на 35% больше шансов умереть от рака. При этом исследование не выявило повышенного риска у людей с более высоким общим содержанием жира в организме, если он был распространен по всему телу.

В связи с этим ученые считают, что склонность к смертельному заболеванию вызывает именно расположение жира на теле.

«Жир, хранящийся в области живота, считается самым опасным типом, потому что он покрывает жизненно важные органы, такие как печень, поджелудочная железа и кишечник. Это может нарушить их нормальную функцию и способствовать росту раковых клеток», — цитирует ученых Daily Mail.

Напомним, ранее хирург-онколог выделил симптомы, которые не стоит оставлять без внимания, чтобы вовремя предотвратить развитие онкологии. Как отметил доктор, изжога может послужить первым тревожным «звоночком». Также стоит обратить внимание на появление затруднений в процессе глотания. Такое нарушение называют дисфагией. По ощущениям это состояние можно описать не иначе как «встал ком в горле».