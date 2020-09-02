Ученые назвали причину появления тромбов при коронавирусе

Стокгольм, 2 сентября. Шведские ученые нашли причину повышения свертываемости крови и появления тромбоза при коронавирусе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Thrombosis and Haemostasis.

Формирование внутри кровеносных сосудов сгустков крови ― тромбоз ― одно из самых распространенных осложнений при коронавирусе. Однако механизм образования тромбов до сих пор не был понятен.

Биологи из Уппсальского университета и их коллеги-медики из университетской больницы выяснили, что при попадании в организм коронавируса активируется белок, который запускает часть иммунной системы, повышающую свертываемость крови. При коронавирусе традиционные препараты для разжижения крови не действуют.

Ключевым механизмом образования тромбов при коронавирусе является активация системы комплемента — совокупности белков плазмы крови, участвующих в реализации иммунного ответа. Системы комплемента распознает и быстро обезвреживает бактерии и вирусы, а также мертвые и поврежденные клетки в кровотоке.

Однако при тяжелых инфекциях ее работа становится слишком мощной, она начинает воздействовать на клетки организма. При этом главную роль играет белок MBL — лектин, связывающий маннозу. Ученые пришли к выводу, что активация системы комплемента посредством MBL приводит к высокой свертываемости крови и увеличивает риск тромбоза.

Ранее специалисты из индонезийского Института молекулярной биологии имени Эйкмана сообщили, что обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса. Этот вид свирепствует в США.