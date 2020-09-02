Грызлов обвинил Киев в невыполнении обязательств по Донбассу

Москва, 2 сентября. Украина не следует договоренностям по прекращению огня, достигнутым в рамках Контактной группы. Об этом рассказал представителям СМИ полпред РФ Борис Грызлов.

По словам политика, представители Донецка и Луганска поставили вопрос о нарушениях договоренностей по прекращению огня со стороны Вооруженных сил Украины. Киев продолжает вести боевые действия, тем самым нарушает условия, которые были достигнуты на площадке Контактной группы, передает ТАСС.

«Это касается и издания приказов, и действий украинских силовиков на линии соприкосновения», — пояснил Грызлов.

Представители Донбасса заметили, что ВСУ создают новые позиции в неположенных местах, добавил политик. Он также рассказал, что подписанные договоренности о разведении сил и средств нарушаются в Петровском и Золотом районах, добавив, что эти действия подтверждаются данными ОБСЕ.

Также есть информация, что украинские силовики продолжают использовать беспилотники. Отмечается, что представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения ими линии соприкосновения.

Ранее власти Украины согласовали меры по прекращению огня между Киевом и Донбассом, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. Они вступили в силу 27 июля. Однако украинские военнослужащие продолжают размещать технику рядом с жилыми домами.