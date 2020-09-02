Александр Васильев оценил стиль Хабенского

Москва, 2 сентября. Ведущий программы «Модный приговор» и историк моды Александр Васильев восхитился стилем народного артиста Константина Хабенского.

Васильев редко хвалит звезд отечественного шоу-бизнеса за наряды и подобранные образы. Однако Хабенскому повезло — эксперт положительно оценил образ актера.

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Васильев проанализировал образ звезды «Дозоров».

«Он элегантный, хорошо одетый мужчина. <…> У него стиль, на мой взгляд, симпатичный и позитивный. А синий цвет его пиджака – так это писк сезона. Упрекнуть его в неправильном гардеробе нельзя», — сказал Васильев.

Он также обратил внимание на то, что актер следит в целом за собой. По его мнению, 48-летний Хабенский подкрашивает волосы, не носит бороду, потому что у него она была бы седой.

«Он себя всячески омолаживает», — констатировал историк моды.

Ранее актриса Мария Порошина рассказала, как Хабенский спас ее от смерти на съемках фильма «Ночной дозор». По ее словам, знаменитости хватило нескольких секунд, чтобы осознать, что звезда «Всего говори всегда», зажатая между поездом и платформой, может умереть.