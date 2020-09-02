Контактная группа согласовала 4 участка для разведения сил в Донбассе

Киев, 2 сентября. Члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе согласовали еще 4 участка для разведения сил и средств. Об этом говорит в сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.

Участника ТКГ удалось достичь договоренности о разведении вооруженных сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Заседание группы прошло в формате видеоконференции. Итоги заседания подвели в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«В ТКГ были согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года», — говорится в официальном сообщении.

Ранее заседание ТКГ было прервано из-за скандала. Представитель от ЛНР в группе рассказал, что украинская сторона начала настаивать на выступлении приглашенных Киевом «украинских представителей ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)». После этого заявления виртуальную конференцию покинули представители России, ДНР и ЛНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 года, после развертывания властями Украины военной кампании против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в начале 2014 года. Вопрос урегулирования военных конфликтов решается Трехсторонней контактной группой.