Крым бьет рекорды по посещению туристов

Симферополь, 2 сентября. Курортный сезон в Крыму состоялся и бьет рекорды по посещению туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Состоялся курортный сезон. На сегодня мы бьем рекорды по посещению туристов. Такого сезона — я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье — мало кто помнит. Наверное, еще в Советском Союзе было такое количество людей», — констатировал Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

При этом он добавил, что курортам региона важно придерживаться соотношения цены и качества, чтобы в следующем сезоне туристы хотели вернуться на полуостров.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире Медиагруппы «Патриот» заявила, что, несмотря на убытки, которые принесли туристической отрасли Крыма ограничительные меры критического периода коронавирусной пандемии, курортный сезон июля и августа компенсировал крымчанам вынужденный весенний простой.

По словам сенатора, к 31 августа в Крыму отдохнули более 1,4 млн человек и выдержать массовый заезд отдыхающих республике помогли крупные инфраструктурные проекты, реализованные за последние шесть лет.

Ковитиди также отметила большой интерес иностранных туристов к посещению Крыма. По ее словам, они поехали на полуостров, чтобы поправить здоровье в местных пансионатах. Несмотря на санкции.