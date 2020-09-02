Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта

Москва, 2 сентября. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о состоянии своей матери, которая ранее была госпитализирована с инсультом. По словам звезды, пока о стабилизации говорить рано, однако женщина находится под наблюдением настоящих специалистов из Крыма.

Тревожной новостью о маме Кудрявцева поделилась со своими подписчиками в конце августа. Тогда женщина, находясь в гостях у старшей дочери в Алуште, резко почувствовала себя не хорошо. У нее подскочило давление, закружилась голова. Оперативно прибывшие медики смогли помочь и поставить точный диагноз для начала интенсивного лечения.

«Мама что-то раскисла. Но я верю, что все будет хорошо. Спасибо врачам, медсестрам и санитаркам за ваш труд», — написала Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте.

Также она отметила, что весь день провела в больнице и убедилась, что в крымской клинике работают высококлассные специалисты под руководством главврача Александра Остапенко.

В комментариях под фотографией Кудрявцеву также поддержала певица Лолита Милявская, Эвелина Бледанс и Денис Клявер и сотни подписчиков.