Принц Гарри и Меган Маркл делают для Netflix мультсериал

Москва, 2 сентября. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл заключили соглашение с сервисом Netflix, предусматривающее создание фильмов и программ для детей. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание отметило, что соглашение рассчитано не несколько лет. В заявлении супругов указано, что они сосредоточатся на создании материалов, «которые как информируют зрителей, так и дарят им надежду».

«[Netflix] с беспрецедентным по масштабом охватом аудитории поможет поделиться материалами, которые способны оказать влияние и побудить к действиям», — говорится в сообщении членов королевской семьи.

В Netflix заявили, что гордятся тем, что Гарри и Меган Маркл выбрали их в качестве творческой площадки для реализации проектов.

Отмечается, что супружеская пара уже приступила к разработке мультсериала. Как указала The New York Times, пока нет информации, какой гонорар будет у супругов.

Ранее сообщалось, что у Гарри и Меган, которые решили отказаться от королевских титулов, были переговоры с Disney и Apple, а также с представителями NBCUniversal.