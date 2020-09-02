Гастрит — как много в этом слове боли и неприятных ощущений. Особенно в том случае, если речь идет об обострении гастрита. Неправильное питание, вредные привычки, сидячий образ жизни и много другое из нашей повседневной жизни может резко ухудшить здоровье желудка и привести к плачевным последствиям. Каждый современный человек прекрасно знаком с этой болезнью, однако не все занимаются лечением. Попробуем разобраться, как же действовать в случаях обострения и чем себе можно помочь.

Что такое гастрит

Гастритом называют воспалительный процесс на слизистой оболочке желудка. Из-за него сильно нарушается процесс пищеварения и усваивания пищи, что влечет за собой возникновение проблем со всеми органами. Это заболевание часто называют одним из самых распространенных из всех патологий пищеварительной системы.

Порой гастрит себя не проявляет, мирно «поселяясь» в вашем желудке, но при наличии некоторых раздражителей может случиться обострение, о котором вы сразу же узнаете. Например, это может случиться после употребления жирной, острой и очень соленой пищи, алкоголя или агрессивных лекарственных препаратов.

Врачи разделяют гастрит на четыре вида:

Атрофический — тяжелое форма гастрита во время которой слизистая оболочка желудка получает сильные повреждения. Именно этот вид зачастую приводит к образованию рака.

Эрозивный — обычно такой вид заболевания диагностируется при острой или хронической форме гастрита. Его характерной особенностью являются небольшие эрозии на слизистой желудка.

Гипертрофический — также характерен для пациентов, у которых диагностирован хронический гастрит. Он сильно изменяет внутреннюю поверхность желудка и провоцируют возникновение кистозных образований.

Билиарный — это патология обусловлена рефлексом организма, при котором желчная кислота постоянно попадает в желудок, что негативно сказывается на его дальнейшем здоровье.

Причины возникновения

Зачастую люди не придают значения гастриту и списывают все на неправильный образ жизни. Однако это не всегда так. Как оказалось, существует несколько самых распространенных причин, которые провоцируют появление этого заболевания и ухудшение здоровья пациентов.

Бактерия Helicobacter pylori — этот микроорганизм хорошо приспособился к кислой среде желудка. По данным ученых, порядка 80% населения заражены этой бактерией. Она поселяется внутри органа и выделяет особые вещества, которые вызывают раздражение слизистой. После чего в желудке меняется уровень кислотности, и начинается раздражение.

Неправильное питание. Оно является основной причиной возникновения гастрита — переедание, большое количество жирной пищи, острые блюда и недостаток овощей, содержащих клетчатку. Такое питание очень быстро нарушает процесс пищеварения и способствуют воспалительным процессом внутри желудка.

Потребление алкоголя. Всем уже давно известно, что содержащийся в спиртных напитках этанол пагубно воздействует на весь организм. Если говорить конкретно о желудке, то молекулы спирта очень быстро всасывается, способствуя разрушению органа и возникновению опасных заболеваний, среди которых не только гастрит, но и язвы.

Прием опасных лекарственных препаратов. К ним относятся сильные обезболивающее, противовоспалительные средства, а также гормональные препараты. Дело в том, что указанный вид лекарств сильно раздражает слизистую поверхность желудка, вызывая ее изъязвления.

Другие причины. Многие забывают, что причиной многих проблем желудочно-кишечного тракта становится стресс. Постоянное волнение, во время которого люди либо переедают, либо недоедают, буквально убивает желудок, вызывая сильные боли и даже кровотечения. Еще одной причиной могут стать паразиты, аллергия на продукты или химикаты.

Симптомы гастрита и его обострение

У гастрита нет точно установленных симптомов. Зачастую это заболевание протекает незаметно, обостряясь в случае приема потенциально опасных продуктов. Одним из самых распространенных признаков являются:

изжога;

отрыжка;

тяжесть в животе;

чувство переполненности или распирания желудка;

тошнота;

неприятный запах изо рта;

рвота с желчью;

нарушение стула;

метеоризм.

Также болевые ощущения могут сопровождаться и другими симптомами. Например, головной болью, слабостью, быстрой утомляемостью, потливостью и побледнением кожных покровов.

Если хронический гастрит выявить довольно сложно, то его обострение имеет ярко выраженные симптомы, которые легко определить. Среди них:

острая боль в животе, возникающая после еды или в перерывах между приемом пищи;

изжога и отрыжка после еды;

повышенное слюноотделение;

рвота зеленоватого или желтоватого цвета;

сухость во рту;

запор или диарея;

вздутие и метеоризм;

сильное головокружение, общее недомогание, также возможно повышение температуры.

Стоит отметить, что в случае обострения человеку порой трудно разогнуться. Учащается рвота, в которой наблюдаются примеси слизи. В том случае, если в желудке открывается кровотечение, то в рвоте появляются сгустки крови, а стул заметно темнеет. В таких случаях необходимо срочная госпитализация и врачебное вмешательство.

Задаем вопросы врачу

В беседе с нашим изданием доктор-гастроэнтеролог медицинского центра «Олимп» и кандидат медицинских наук Болдырева Лариса Ивановна пояснила, что в случае самостоятельного снятия симптомов обострения первым делом можно принять препараты из группы атацидов. Боль помогут снять лекарственные средства, обладающие спазмолитическим и гипотензивным действием.

Важно

«В том случае, если болевой синдром продолжает беспокоить, то, конечно, нужно обращаться к врачу, выполнять полноценное клинико-инструментальное обследование. Для него необходим тест на наличие Helicobacter pylori, выполнение гастроскопии и медикаментозная помощь, назначенная специалистом».

Что касается народных методов лечения острой формы гастрита, доктор отметила, что описанные в интернете способы действительно могут снять сильные болевые ощущения, однако не избавят от гастрита навсегда.

«Улучшение может быть, но, как правило, это на очень короткий срок», — подчеркнула доктор Болдырева.

Поэтому лучше не прибегать к подобного рода самолечению, а сразу же обратиться к квалифицированному специалисту, который проведет обследование и сделает индивидуальное заключение.

Диета при остром гастрите

После постановления диагноза врач назначает специальную диету, необходимо соблюдать на протяжении всего лечения. Обращение к специалисту необходимо, для того чтобы определить кислотность в желудке. В том случае, если врач ставит диагноз «гастрит с пониженной кислотностью», то в диету входят:

бульоны, приготовленные из не жирных сортов мяса и рыбы;

диетическое мясо, приготовленное на пару;

овощное пюре;

творог;

вареные яйца.

Если же кислотность повышенная, то в диету входят продукты, помогающие нейтрализовать соляную кислоту:

молочные супы;

овощи, приготовленные на пару;

сухари из белого хлеба;

вареные яйца;

нежирное паровое мясо;

куриный бульон.

Если строго следовать всем правилам и рекомендациям врача, то в скором времени состояние значительно улучшится и боль в желудке отступит. В дальнейшем откажитесь от вредной пищи и пагубных привычек, и тогда новых обострений гастрита получится избежать.