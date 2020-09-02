Милонов счел недопустимой идею сделать 3 сентября выходным днем

Санкт-Петербург, 2 сентября. Идея о том, чтобы сделать 3 сентября выходным днем в честь песни российского эстрадного певца Михаила Шуфутинского недопустима, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Ранее с подобной инициативой выступили жители Санкт-Петербурга.

Песня «Третье сентября» стала хитом в Интернете. Потому активные горожане предложили в этот день публично петь песню шансонье и чествовав ее исполнителя. Однако Милонов пояснил, что не считает данную композицию достойной города, где царит атмосфера культуры. При этом депутат отметил, что он относится к людям, которые не слушают Шуфутинского.

«Он мне совершенно не близок как исполнитель. И песня так себе. Я согласен с теми, кто считает, что надо обращать внимание на произведения искусства, а не на вот эту вот белиберду», — сказал Милонов.

Он также заявил, что по его мнению, эта песня была бы более подходящей для жителей какого-нибудь отдаленного города, но не Петербурга. По словам Милонова, композиция не имеет ничего общего с петербургским стилем, сообщает Пятый канал.

Напомним, ранее Милонов заявил, что нужно как можно быстрее заканчивать судебное разбирательство по делу актера Михаила Ефремова, поскольку иначе он и его «банда» из свидетелей и адвокатов превратит весь процесс в трагикомический фарс.