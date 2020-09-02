Захарова: Россия не получила от Германии ни одного материала по Навальному

Москва, 2 сентября. Власти Германии не предоставили России ни одного материала по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот сейчас 20:30 примерно по московскому времени. На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу: ни по ранее направленным запросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня», — заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее МИД РФ оценил действия Берлина. В ведомстве отметили, что власти ФРГ пренебрегают правовыми механизмами сотрудничества.

Из Германии поступили сообщения, что блогер Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок». Однако никаких дополнительных материалов немецкой стороной не было предоставлено. В МИД РФ посчитали, что это может быть свидетельством того, что Министерству юстиции ФРГ и берлинским врачам запрещают общаться с российскими коллегами.

Блогер Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Туда он был доставлен из Омска, где был изначально госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Омские медики не обнаружили в крови Навального следов отравляющих веществ. Позже выводы медиков подтвердили криминалисты, которые также проводили исследования.

Эксперты считают, что «отравление» блогера Алексея Навального проходит по западному сценарию и является часть его побега на Запад. К госпитализации также могут быть причастны его западные спонсоры, уверены эксперты.