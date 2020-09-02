Посольство РФ в Германии не получило никакой фактуры по делу Навального

Берлин, 2 сентября. Никакой субстантивной фактуры по делу Алексея Навального послу РФ в Берлине не передали, говорится в сообщении посольства РФ в ФРГ.

Посла России в Германии Сергея Нечаева пригласили в МИД ФРГ. Российскому дипломату предъявили результаты исследований, проведенных германской стороной по делу Навального.

«При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось», — отметили в посольстве РФ.

В среду специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев, комментируя версию немецких медиков, отметил, что для профессионального обсуждения «отравления» Навального необходимо назвать конкретное вещество, потому что «веществ семейства «Новичок» в природе не существует.

Бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин также усомнился в версии об «отправлении Навального «Новичком». Он подчеркнул, что группа «Новичок» содержит около восьми фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия, при распылении все люди в зоне действия падают без сознания.