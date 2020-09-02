Поклонники раскритиковали Борисову за «рыхлые» ноги на фото с Прокловой

Москва, 2 сентября. Телеведущая Дана Борисова поздравила с днем рождения актрису Елену Проклову. Она опубликовала фото в Instagram.

Звезды встретились в студии шоу «Пусть говорят» и позировали рядом с ведущим Дмитрием Борисовым. На фото Проклова в черном платье чуть ниже колен и в черных туфлях с открытыми носами.

Рядом с ней стоит Дана Борисова в блузке с эффектным разрезом в области груди и в экстремально короткой юбке. Видно, что эту фотографию не ретушировали.

Поклонников поразили ноги телеведущей. Они посоветовали ей пойти в спортзал и привести себя в порядок. Под постом появился комментарий Дмитрия Борисова. Он сделал комплимент только 67-летней Прокловой.

«Прекрасная Елена Проклова», — написал Борисов. «Дана, надо пойти в спортзал, убрать пузо и подкачать рыхлые ноги, либо оденьте одежду для своего возраста», — раскритиковал ее подписчик. «Вообще ни о чем, чересчур короткое одеяние, уже ведь не 20», — добавил другой пользователь. «Дана — вы прекрасны, но что-то непонятно с освещением ног», — предположила поклонница. «Дануля, такая красивая, такая милая, тебе очень идет этот образ», — заступилась за любимицу поклонница.

Ранее сообщалось, что Дану Борисову пригласили в шоу «Пацанки» в роли ведущей.