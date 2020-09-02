Симоньян объяснила, почему не доверяет версии об «отравлении» Навального

Москва, 2 сентября. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала заявление специалистов лаборатории бундесвера о том, что блогера Алексея Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Она подчеркнула, что у нее нет оснований не доверять словам омских врачей, ранее поставившим диагноз Навальному.

В своем Telegram-канале Симоньян прокомментировала сообщение главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, что лаборатория бундесвера сертифицирована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Той самой ОЗХО, которая фальсифицировала «применение химического оружия» в Сирии? Сколько слов-то знакомых. «Новичок», ОЗХО, «Шарите». Ни ума, ни фантазии. Осталось понять, у кого», — написала она.

Чуть позже Симоньян выразила сомнения относительно факта «отравления» Навального. По ее словам, у нее нет оснований доверять немецким врачам больше, чем каким-либо другим.

«Именно поэтому я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам. А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию, — это и есть непреложный факт», — резюмировала она.

В среду специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия, передавал RT. В то же время российские криминалисты не нашли в организме Навального следов ядовитых веществ. Разработчик «Новичка» Леонид Ринк сообщил, что симптомы «отравления» Навального совершенно не похожи на действие вещества.

МИД России выступил с заявлением о ситуации с Навальным. В дипломатическом ведомстве считают, что Берлин пренебрегает правовыми механизмами сотрудничества: еще 27 августа Генпрокуратура России обратилась к Министерству юстиции Германии с запросом о правовой помощи. В документе также содержалась информация о начатой 20 августа доследственной проверке. Генпрокуратура России просила немецкую сторону предоставить данные о ходе лечения и состоянии Алексея Навального.

МИД РФ напомнил, что омские медики выразили готовность помогать коллегам в лечении блогера и позже просили предоставить доказательства «отравления» блогера ингибиторами холинэстеразы. Ответа не последовало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя СМИ сложившуюся ситуацию, сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств. Он также напомнил, что немецкая сторона оставила без ответа обращение Генпрокуратуры РФ и российских врачей.