Глава Минздрава Турции сообщил о втором пике коронавируса в стране

Анкара, 2 сентября. Турция проходит второй пик первой волны коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса», — заявил министр.

По его словам, к новому пику заболевания привели свадебные церемонии и неосторожность на праздниках.

Ежедневно в Турции фиксируется до 1,5 тысячи новых случаев коронавируса. Ухудшению эпидемиологической обстановки в стране способствует и поток туристов. В курортных городах наблюдаются массовые нарушения предписанных мер.

Власти страны пытаются остановить распространение инфекции, в том числе принудительной обсервацией прибывших туристов. Ранее стало известно, что несколько туристов из Украины были помещены в обсерваторы своих отелей в Турции, несмотря на отрицательные результаты тестирования на коронавирус.