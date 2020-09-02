«Беременный» жених произвел фурор в программе «Давай поженимся!»

Москва, 2 сентября. 39-летний участник программы «Давай поженимся!» предстал в образе беременного мужчины. Так потенциальный жених хотел понравиться участницам шоу.

Нестандартная идея для «сюрприза» вызвала одобрение ведущей программы Ларисы Гузеевой. Она похвалила мужчину за находчивость. Для конкурса Максим выбрал декорации обычной квартиры. На «сцене» он разместил диван, детскую кроватку и стол с мультиваркой. Перед ведущими и участниками шоу он появился в халате и с накладным животом. Некоторое время мужчина не обращал внимания на людей в студии, а потом попросил «невесту» помочь ему с домашними делами.

В конце своего выступления мужчина «родил» еще одного младенца, чем произвел фурор в студии. Он рассказал, что таким образом пытался показать тяжесть родительских забот. Он признался, что беременные мужчины – это фантастика, и определил для главы семьи другие обязанности.

«Я считаю, что это женская задача — рожать детей. А мужчина должен обеспечивать семью и иногда ставить себя на место женщины, чтобы понять ее заботы и тяжести», — отметил участник программы.

39-летний Максим получил одобрение от ведущих программы и от своих «соперников». За что и был вознагражден в финале программы — «невеста» выбрала именно «беременного» жениха.

Ранее стало известно, что одна из ведущих шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова попала в больницу. Главная телесваха страны сообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Однако Сябитова не назвала диагноз, с которым была госпитализирована. Ее коллега по проекту Лариса Гузеева недавно рассказала журналистам о своих кулинарных предпочтениях. Она рассказала, что любит простые и легкие блюда.