Цеков назвал ситуацию вокруг Навального чересчур «политизированной»

Москва, 2 сентября. Ситуация с блогером Алексеем Навальным чересчур «политизирована», особенно учитывая будто бы обнаружение яда группы «Новичок» в его организме. Об этом рассказал член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с iReactor.

Депутат провел параллель от ситуации с блогером к «делу Скрипалей» и при этом заметил, что виновник в возможном отравлении Навального точно находится за пределами РФ.

«Ситуация и с Навальным, и с Сергеем Скрипалем очень политизирована. На самом деле, российской стороне абсолютно не выгодно было бы травить как Скрипаля, так и Навального. Если говорить о том, кому это выгодно, то это будут страны Запада. Они могут найти любой яд — «Новичок» или какой-то другой. Если искать виноватого в этой ситуации, то искать нужно в Англии, в США, искать предметно», — поделился своим мнением Цеков.

Сенатор критично отнесся к домыслу о том, что в организм блогера мог попасть яд «Новичок». Многие специалисты уже выдвинули свои гипотезы о том, что подобный яд привел бы к смерти, но никак не к отравлению человека. Цеков пришел к выводу, что для того, чтобы бросить тень на репутацию России, многие страны не пожалеют даже своих союзников.

«Некоторые страны подлые, их руководство и структуры способны даже на отравление своих союзников, чтобы обвинить в этом Россию. В этом я абсолютно не сомневаюсь. Что бы они там ни нашли, <...> у нас вообще не было необходимости что-то делать с этим Навальным. Он никакой значимости в России не имеет. Он был значимой фигурой для англичан, для американцев», — пояснил Цеков.

Сенатор вспоминает поговорку «Мавр сделал свое дело, Мавр должен умереть», проецируя ее на отношения Запада и Навального.

Ранее о том, что склонен верить отечественным специалистам, а не неподтвержденным западным данным, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Я склоняюсь к тому, что верить нужно своим специалистам, которых лично хорошо знаю. А вот эти «возможно», «яды из группы» вызывают у меня полное отторжение. <…> Значит, по несуществующему «Новичку» США немцев прогнули, а вот по «Северному потоку» у них не получается — тут немцы не согласны», — отметил Клинцевич.

Также сомнения по поводу гипотезы с «Новичком» ранее высказали кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев и врач Александр Мясников. Химик заявил, что семейства «Новичок» не существует в природе, а врач назвал это «шуткой».

Телеведущая Ольга Скабеева, в своб очередь, напомнила, при отравлении нервно-паралитическим газом «Новичок» неизбежны были бы жертвы среди ближайших соседей блогера по самолету. Но, раз таковых нет, то и об отравлении этим веществом говорить не стоит.