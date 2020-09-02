В ФРГ призвали подключить омских врачей к расследованию дела Навального

Берлин, 2 сентября. Депутат бундестага Вальдемар Гердт призвал провести прозрачное расследование обстоятельств ситуации вокруг скандального блогера Алексея Навального, который лечится в немецкой клинике.

По его мнению, ситуация с российским «оппозиционером» похожа на то, что «кто-то избавляется от отработанного материала».

Гердт считает, что большего негатива из сложившейся ситуации выжать просто нельзя. Навальный, находящийся в коме, приносит Западу сейчас «намного больше выгоды, чем когда он занимался своей деятельностью в России», указал немецкий политик.

Он обратился к властям ФРГ с предложением взглянуть на ситуацию с другой стороны и призвал организовать прозрачное расследование. Политик потребовал пригласить российских врачей, которые в первые часы оказывали Навальному медицинскую помощь.

Гердт подчеркнул, что на сегодняшний день информация в СМИ вновь идет с одним посылом: Россия, «Новичок» и отравление.

«В России не осталось ядов, чтобы снова действовать по тому же сценарию? Это глупо и нелогично», — сказал политик в интервью телеканалу 360.

Алексей Навальный сейчас проходит лечение в немецкой клинике, куда его по требованию родственников доставили из Омска. Блогеру оказывали помощь омские врачи, которые приняли его после резкого ухудшения самочувствия.

Ранее в лаборатории Бундесвера заявили, что Навальный якобы был отравлен веществом группы «Новичок». Леонид Ринк — разработчик «Новичка» — подчеркнул, что использование вещества привело бы к смерти блогера, а не к коме.