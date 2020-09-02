Поклонники обсудили грудь Литвиновой в платье с глубоким декольте

Москва, 2 сентября. Актриса и режиссер Рената Литвинова заинтриговала фотографией с глубоким декольте. Однако поклонники не оценили ее образ.

На фото Литвинова пьет чай на летней террасе, откуда открывается прекрасный вид на Кремль. Она надела черное платье простого кроя с накладными карманами и острым вырезом.

Ее волосы украсил модный ободок-валик, на руке — массивная золотая цепь и серебряный браслет.

«Воспоминание о московских завтраках — непременно с кем-то любимым», — написала актриса.

Поклонники отреагировали на пост Литвиновой и обсудили ее декольте.

«Платье-то платье, ну не на висячую грудь», — заметила подписчица. «Легкоснимаемое платье, даже самоснимаемое. А вам идет! А глаза, какие глаза», — сделал ей комплимент другой фанат. «Черное платье на завтрак? Это потому, что еще не ложились со вчера?» — удивился поклонник. «Грудь есть. Заворожили, как уснуть теперь», — посетовал фанат.

В этом году Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. Она поражает поклонников стройной фигурой. Актрису даже пригласили участвовать в показе модного дома «Баленсьяга» в качестве модели.

Для многих Литвинова является эталоном красоты и женственности. Она считается одной из самых известных российских женщин-режиссеров.