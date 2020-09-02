Кремль отреагировал на заражение Берлускони коронавирусом

Москва, 2 сентября. Россия, если потребуется, окажет медицинскую помощь бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, который заразился коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель 83-летнего политика сообщил, что тест на COVID-19, сданный Берлускони, показал положительный результат. Экс-премьер продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина.

«Уверен, что если это (медицинская помощь. — Прим. ФАН) потребуется, президент [РФ Владимир Путин] даст необходимые указания», — отреагировал Песков.

Напомним, что Берлускони является давним другом российского лидера. Бывший премьер-министр Италии не раз высказывался за отмену «абсурдных», как он их называл, антироссийских санкций.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта придала ситуации статус пандемии.

По последним данным, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире почти достигло отметки в 26 миллионов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли около 868 тысяч человек. Более 18,3 миллиона пациентов смогли победить болезнь.