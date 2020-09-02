На Украине собрались размещать ракетные комплексы вокруг Крыма

Киев, 2 сентября. В 2021 году власти Украины планируют разместить три дивизиона, вооруженных крылатыми ракетами на берегах Черного и Азовского морей. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

В армию Украины на вооружение приняли ракетный комплекс «Нептун». Он должен будет поступить и в три новых дивизиона, которые, по заверению Алексея Неижпапы, будут иметь выход к побережью Черного и Азовского морей.

«Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса «Нептун», которая приступит к выполнению задач по назначению», — заявил Неижпапа.

Командующий ВМС ВСУ высоко оценил потенциал ракетного комплекса. Он назвал «Нептун» высокоточным оружием и внес Украину в ряд передовых стран, разрабатывающих крылатые ракеты.

«Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие», — подчеркнул Алексей Неижпапа.

«Нептун» раскритиковали российские эксперты. Ракеты построены на базе советского аналога Х-35. Разработан он был 50 лет назад. Эксперты признают, что противокорабельные ракеты легко обнаруживаются системами ПВО и могут быть сбиты.