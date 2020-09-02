Мясников назвал абсурдным заявление ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Москва, 2 сентября. Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников назвал абсурдным заявление Германии о том, что блогер Алексей Навальный был «отравлен» веществом нервно-паралитического действия «Новичок». Выводы немецких экспертов он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Новичок»… Это шутка такая?! Нет, сценарий всей этой истории был предсказуем с неизбежным назначением виновных, но опять «Новичок»?! Мне одному это кажется абсурдом?! Прямо как из «Графа Монте-Кристо», — написал он в публикации.

Мясников привел отрывок из культового романа и высказался о канцлере ФРГ Ангеле Меркель и «компании».

«Если Меркель и компания обвиняют наши спецслужбы в повторных попытках отравлением «Новичком», то они держат нас за дебилов, если они сами в это верят, то дебилы, извините, они…» — заключил он.

Напомним, в среду днем в правительстве Германии со ссылкой на специалистов лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был «отравлен» «Новичком». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Берлин не проинформировал об этом Москву.

Многие российские эксперты подвергли критике выводы немецких специалистов. Телеведущая Ольга Скабеева указала на серьезные нестыковки в этой версии «отравления». Она задалась закономерным вопросом: почему Навальный в таком случае не причинил вреда окружающим. Журналистка напомнила, что при отправлении Скрипалей якобы тем же «Новичком» все действовали в спецкостюмах.

Разработчик вещества Леонид Ринк заявил, что симптомы интоксикации, наблюдаемые у блогера, совершенно не похожи на те, что проявляются после «Новичка».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пришла к выводу, что заявления немецкого правительства по ситуации с Навальным — очередная информационная кампания, направленная против России.