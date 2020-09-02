Химик заявил, что яда семейства «Новичок» не существует в природе

Москва, 2 сентября. Для профессионального обсуждения «отравления» Навального необходимо назвать конкретное вещество, потому что «веществ семейства «Новичок» в природе не существует. Об этом заявил кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев.

«Во-первых, семейства «Новичка» нет, вещества «Новичок» тоже нет, это название придуманное, обывательское, поэтому о семействе говорить нельзя. Я просто не слышал комментариев, но если химики не назвали конкретное вещество, а назвали «семейство «Новичок», то это все равно, что они ничего не называли... Назовите конкретное вещество, которое вы нашли, тогда нам можно будет высказываться», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Напомним, 2 сентября специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением об отравлении Навального якобы боевым ядовитым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не получала никаких официальных сообщений от Берлина об отравлении блогера «Новичком». В настоящий момент российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

Ранее бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин также усомнился в отравлении блогера. Он сообщил, что «Новичок» — это бинарный нервно-паралитический газ, который невозможно применить только по отношению к одному человеку. При действии этого газа неизбежно будет несколько пострадавших, чего в ситуации с блогером в самолете не наблюдалось.